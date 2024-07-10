Источники рассказали об издевательствах Абрамова над Алсу

Супруга называют настоящим абьюзером

Источники утверждают, что Алсу очень долго шла к разводу со своим супругом. В этих отношениях ей пришлось вытерпеть не только постоянные измены, но также издевательства и унижения. Значительную часть из них знаменитость перенесла во время беременности долгожданным сыном.

По словам осведомителей, Алсу знала об изменах Абрамова с самого начала. Сперва она отказывалась в это верить, но после рыдала в голос по ночам, когда он снова задерживался где-то. Бизнесмен приходил в три утра, и певица неслась к нему на всех парах, чтобы обнять. В ответ он отталкивал ее от себя с легким чувством презрения.

Во время их брака Абрамов практически не появлялся дома – свободное время он предпочитал проводить на тусовках.

"Когда она была беременна сыном, ее мучил токсикоз. А он с раздражением просил ее уйти: "Выходи из комнаты, мне противно, как ты дышишь", вот так", – рассказали инсайдеры, близкие к звезде.

Ранее появились слухи, что на фоне предстоящего развода Алсу нашла себе нового избранника. Кем он является – не раскрывается, но именно из-за этого мужчины Абрамов категорически не хочет делиться с бывшей женой совместно нажитым имуществом.