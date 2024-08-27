Главный секрет хорошего секса раскрыли женщинам

Интимная сфера – важная составляющая жизни

Многие женщины жалуются на то, что близость с мужчинами не доставляет им удовольствие. Известный зарубежный секс-коуч Альмара Абгарян раскрыла главный секрет хорошего секса.



Эксперт подчеркнула, что самое главное – предаваться любовным утехам по обоюдному желанию. Нельзя заниматься любовью через силу. Партнеры должны чувствовать себя комфортно и свободно, чтобы интимные моменты приносили радость и укрепляли эмоциональную связь.

Отсутствие желания или усталость могут негативно сказываться на качестве интимной жизни. Занятия любовью по обязанности, "для галочки" могут привести к стрессу, недовольству и ухудшению отношений. Важно слушать свое тело и потребности, не боясь откровенно говорить с партнером о своих чувствах.

Сексолог обратила внимание на то, что часто женщины пренебрегают этим казалось бы очень простым правилом. Им кажется, что они должны исполнять свой долг и удовлетворять мужчину, иначе их сочтут скучными, фригидными и неинтересными. Девушкам также стоит помнить, что мужчина получает невероятное удовольствие, видя, что смог довести свою женщину до пика.

К слову, ранее были названы лучшие комплименты о сексе от мужчин и женщин.