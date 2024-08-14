Озвучена веская причина для секса на первом свидании

Это может помочь в поиске подходящего партнера

Британская журналистка Ребекка Рид утверждает, что в сексе на первом свидании нет ничего плохого. Напротив, есть веская причина сделать это при первом же знакомстве, если партнер вызвал симпатию.

Она поделилась своим опытом, рассказав, что была в долих отношениях с 22 лет. Для нее подобный сексуальный опыт в молодости считался недопустимым – было принято лучше узнать молодого человека, пофлиртовать и только спустя время приступить к интиму.

Однако после развода женщина снова стала ходить на свидания и задалась вопросом – когда наступает лучший момент для секса? По ее словам, она экспериментировала и пришла к выводу, что ни один мужчина не посчитал ее слишком доступной после того, как увидел голой через короткое время. Напротив, это становилось началом новых отношений.

Ребекка утверждает, что интим стал для нее способом проверить, насколько партнер ей подходит, ведь порядочный человек не будет относится к ней снисходительно после первого совместного сексуального опыта.

"Если быстрый секс – это способ узнать, что кто-то не является порядочным и взрослым. Поначалу это может быть больно, но в конечном итоге вы избежали пули", – говорит британка.

Она заключила, что ни одна женщина не должна строить отношения с мужчиной, который будет считать ее нисшим сортом после секса на первом свидании. Плюс это помогает сэкономить время и нервы в поиске подходящего партнера для жизни.