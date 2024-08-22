Как улучшить секс и сделать его безопасным

Важно заботиться о комфорте обоих партнеров

Многие люди пренебрегают лубрикантами и предпочитают действовать по старинке. Однако специально созданные средства способны улучшить качество секса и сделать его безопасным. Лубриканты играют важную роль в обеспечении безопасного и комфортного сексуального опыта. Многие люди недооценивают их значение, однако использование лубрикантов может значительно снизить риск травм и инфекций, а также повысить удовольствие от интимной близости.



Главное преимущество лубрикантов – это уменьшение трения, что помогает избежать микротравм слизистой оболочки, которые могут возникнуть во время секса, отмечает женский журнал "Клео.ру". Такие повреждения увеличивают вероятность передачи инфекций. Лубриканты помогают поддерживать естественный уровень влажности, что особенно важно при использовании презервативов, так как они могут рваться при недостаточном увлажнении.

Кроме того, лубриканты способствуют улучшению комфорта и удовольствия от секса. Разнообразие видов лубрикантов – на водной, силиконовой и масляной основе – позволяет подобрать продукт для любых потребностей и предпочтений. Использование лубрикантов также полезно для людей, имеющих проблемы с сухостью, вызванной гормональными изменениями или стрессом.

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