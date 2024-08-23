Лучшие комплименты за секс назвали мужчины и женщины

Всегда приятно услышать отличный отзыв

В соцсетях началась новая волна обсуждений, где мужчины и женщины делятся самыми запоминающимися комплиментами, которые они получали относительно своего сексуального мастерства. Различные цифровые платформы стали основным полем для подобных откровений, люди охотно рассказывают о том, что больше всего запомнилось и польстило им в этой интимной сфере.



Мужчины рассказали, что часто слышат похвалу за физическую выносливость и внимание к потребностям партнерши. Такие отзывы помогают укрепить уверенность в себе и в своих возможностях в постели.

Один мужчина поделился, что был в восторге после того, как девушка призналась в желании рыдать от удовольствия после сексуального контакта с ним. Другой до сих пор помнит, как во время первого свидания со своей будущей женой повстречал бывшую, которая прямо на улице начала рассказывать, что он был лучшим сексуальным партнером и она очень благодарна за проведенное вместе время.

Для многих женщин важным оказались комплименты, подчеркивающие их чувствительность и понимание партнера. Девушка рассказала, что отправилась на рыбалку с мужчиной, с которым живет уже 10 лет. В паре есть негласное правило не заниматься сексом на природе, так как там невозможно принять душ. В итоге во время всего похода мужчина рассказывал, как сильно хочет свою возлюбленную и демонстрировал сексуальное возбуждение, которое было видно невооруженным глазом. Это очень польстило женщине.

К слову, ранее 33-летняя девственница рассказала, почему отказалась от секса.