Беременная женщина выяснила причину отказа мужа от секса и была шокирована

Беременная женщина выяснила причину отказа мужа от секса и была шокирована
Фото: www.unsplash.com
Возлюбленного как подменили

В век высоких технологий люди часто делятся своими переживаниями на просторах социальных сетей. Такой подход позволяет обсудить проблему с большим кругом лиц. Так, столкнувшаяся с тяжелым испытанием беременная женщина рассказала о своей беде.

Девушка сообщила, что после знакомства с возлюбленным у них была очень активная сексуальная жизнь. Все резко изменилось, когда девушка забеременела. Партнер стал отдаляться от нее, сексуальные контакты сошли на нет.

Девушка решила выяснить причину таких перемен и откровенно побеседовала с мужчиной. Он заявил, что сильно устает на работе и предпочитает снимать сексуальное напряжение с помощью фильмов для взрослых. Это возмутило девушку, тем более, что вскоре она обнаружила в телефоне избранника обнаженные фотографии его бывших любовниц.

В комментариях мужчины признались, что во время беременности их любимых женщин тоже сталкивались с падением либидо. Девушке посоветовали взять себя в руки, подробно обсудить проблему с возлюбленным и объяснить, что в такой сложный период она нуждается в ласке и любви.

К слову, ранее 33-летняя девственница назвала неожиданную причину полного отказа от секса.

Источник: Reddit ✓ Надежный источник
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