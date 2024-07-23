44-летняя женщина пожаловалась на отвращение к сексу и получила неожиданный совет

Два года отношений привели к разочарованию

На просторах социальных сетей люди привыкли решать любые, даже самые интимные проблемы. Так, одна женщина пожаловалась специалисту на отвращение к сексу с текущим партнером. Эксперт по отношениям Люси Кавендиш дала ей неожиданный совет.



Как известно, западные специалисты обычно настроены радикально и подчеркивают, что, в первую очередь, человек должен думать о собственном комфорте и не бояться менять партнеров. Например, мужчине, который пожаловался на проблемы в интимной сфере с женой, сексолог посоветовал развестись.

Однако Люси Кавендиш придерживается другой позиции. Ее 44-летняя собеседница рассказала, что два года находится в связи с мужчиной, но начала испытывать по отношению к нему отвращение. Она больше не хочет иметь с ним интимную близость и даже не понимает, как могла заниматься сексом с этим теперь уже не привлекательным для нее мужчиной.

Эксперт в разрез со многими западными коллегами заявила, что отношения стоит сохранить, если есть хотя бы какой-то фактор, который удерживает пару вместе. Специалист уверена, что в таком случае отвращение со временем может пройти. Кавендиш подчеркнула, что важно разобраться в причинах проблемы, возможно женщина не согласна с мышлением партнера или ей не нравится его характер. Все эти вопросы можно обсудить, в том числе, привлекая психолога.