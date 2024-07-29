33-летняя девственница назвала необычную причину желания жить без секса

33-летняя девственница назвала необычную причину желания жить без секса
Фото: www.unsplash.com
Девушка поделилась своим взглядом на жизнь

Гармоничные сексуальные отношения считаются важной составляющей полноценной и счастливой жизни. Однако некоторые люди по-своему смотрят на ситуацию и порой абсолютно не готовы вступать в интимные отношения. Так, 33-летняя жительница Великобритании, которая до сих пор хранит девичью честь, назвала необычную причину желания жить без секса.

На публикацию девушки в социальных сетях обратили внимание британские журналисты. Они решили вынести обсуждение сложного вопроса на публику. Так, британка объявила, что остается девственницей и на 34-м году, так как "придерживается высоких стандартов жизни". Таким образом девушка пояснила, что считает наличие сексуальных отношений чем-то, что снижает уровень комфорта человека.

Стоит отметить, что люди по-разному отреагировали на признание женщины. Некоторые сочли ее агрессивной пропагандисткой феминистских взглядов на жизнь, а другие подчеркнули, что британка сама вправе решать, как распоряжаться своим телом.

К слову, ранее эксперт рассказал, как партнеру зрелого возраста вернуть желание заниматься сексом.

Источник: Daily Mirror ✓ Надежный источник
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