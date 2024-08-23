У солистки группы "Фабрика" Валерии Девятовой пропал восьмилетний сын

Пропал сын: солистка группы "Фабрика" обратилась в полицию из-за трагедии
Фото: www.unsplash.com
Девушка была в ужасе

Солистка музыкальной группы "Фабрика" Валерия Девятова поделилась тревожными новостями: ее восьмилетний сын пропал. Обеспокоенная мамочка рассказала, что накануне ребенок не явился домой к назначенному часу. Вся члены семьи пришли в ужас из-за трагедии и тут же кинулись за помощью.

Обеспокоенные родители немедленно обратились в полицию, и поиски мальчика были организованы совместными усилиями семьи и правоохранительных органов. Как выяснилось позже, сын Девятовой решил отправиться к воде, так как долго мечтал о поездке на море, но не дождался родителей. Ребенка нашли у пруда, невредимого, но слегка напуганного. К счастью, все обошлось.

Звездная мама призналась, что этот инцидент стал для нее серьезным уроком, и выразила благодарность полицейским за оперативную помощь.

Напомним, ранее стало известно о таинственном исчезновении знаменитой актрисы под Петербургом. Женщину не видели уже несколько недель.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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