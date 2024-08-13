На странице Долиной в соцсети разместили пост в поддержку Украины

Певицу отправили в Одессу

Сегодня, 13 августа, грандиозный скандал разгорелся вокруг популярной российской певицы Ларисы Долиной. На ее странице в социальных сетях появилась резкая критика действий российских властей, а также заявление о том, что певица якобы готова спонсировать украинскую армию.



Более того, в заявлении, которое было сделано от имени Долиной на ее личной страничке, объявлялось, что певица хочет улететь в родную Одессу и прожить там всю оставшуюся жизнь. Также в тексте указывалось, что артистка якобы продала свою элитную квартиру и заложила загородный особняк, а вырученную сумму, превышающую 150 миллионов рублей, отправила в поддержку украинских военных.

Стоит отметить, что скандальные сообщения были оперативно удалены со страницы Долиной. Певица также быстро вышла на связь и записала видеообращение. Знаменитость сообщила, что резонансные заявления были опубликованы мошенниками и сама артистка никакого отношения к ним не имеет.

Также Долина заявила, что по факту действий злоумышленников возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, мошенники находятся на территории Украины. Певица добавила, что сейчас в деле разбираются сотрудники правоохранительных органов, поэтому давать расширенный комментарий она не может.

Напомним, недавно в прессе заявляли о том, что Лариса Долина заложила дом для оплаты юбилейного тура.