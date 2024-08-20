Блейк Лайвли угодила в скандал из-за старого интервью

Блейк Лайвли угодила в скандал из-за старого интервью
Блейк Лайвли. Фото: Nicole Alexander / wikimedia.org
Актрисе припомнили о ее высказывании 2016-го года

Звезда "Сплетницы" Блейк Лайвли находится на грани отмены в Голливуде. Все из-за ее интервью 2016 года, когда знаменитость находилась в ожидании малыша.

Тогда журналистка Кьерсти Флаа, которая беседовала с актрисой, поздравила ее "маленьким животиком", на что Лайвли саркостически ответила тем же. Фрагмент опубликовали в соцсетях, в результате чего ролик стал вирусным и вызвал общественное возмущение из-за резкости знаменитости.

Позже оказалось, что журналистка чуть не ушла с работы после этого интервью. Долгое время она чувствовала себя униженной, словно сделала что-то не то. Дополнительно она переживала, поскольку является бесплодной. 

По словам Кьерсти, до сих пор Лайвли не извинилась перед ней за свое поведение. Девушка полагает, что так ей посоветовали менеджеры, которые убедили звезду, что утрясут эту историю.

Журналистка говорит, что многие звезды отказываются признавать свою вину, поскольку думают, будто бы это нанесет удар по их репутации.

"Я думаю, если бы Блейк Лайвли выступила против этого, все было бы совсем иначе", – подытожила она.

Источник: Page Six

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