Актриса из "Тайн следствия" Лебедева пропала в Ленобласти

Женщину не видели уже несколько недель

В Ленинградской области разыскивают известную актрису Людмилу Лебедеву, которая таинственным образом исчезла месяц назад. Поисковый отряд "Лиза Алерт Петербург" сообщил о пропаже в своей группе в социальной сети "ВКонтакте", опубликовав ориентировку 19 августа. По информации волонтеров, 85-летняя женщина пропала еще 18 июля, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.



Людмила Лебедева известна по ролям в популярных российских сериалах "Тайны следствия", "Ментовские войны" и "Гоголь". Несмотря на свой возраст, она продолжала активно работать и участвовать в культурной жизни. Последний раз ее видели в одном из поселков под Санкт-Петербургом, где она проживала. К сожалению, с тех пор о ее судьбе нет никаких вестей.

Сообщение о пропаже актрисы вызвало обеспокоенность среди поклонников и коллег. Многие оставляют слова поддержки в соцсетях и выражают надежду, что все закончится благополучно и звезду найдут. Волонтеры "Лиза Алерт" призывают всех, кто может обладать какой-либо информацией, связаться с ними для ускорения поисков. Пока поисковая операция продолжается, добровольцы и родственники Людмилы Лебедевой не теряют надежду отыскать пожилую знаменитость.

К слову, ранее стало известно о смерти известного советского артиста.