Пригожин отреагировал на скандал с Валерией из-за цветов украинского флага

Певица выставила неоднозначное изображение

Валерия готовится к своему осеннему представлению в Москве, которое пройдет 3 октября. К мероприятию знаменитость подготовила афишу со своим рисованным портретом, который спровоцировал скандал. Артистке стали предъявлять претензии из-за цветов, использованных при оформлении.

Дело в том, что ее изображение было нарисовано желтым и синим, что у многих навеяло на мысли о подражании украинскому флагу. Например, возмутилась подобным сочетанием депутат Яна Лантратова.

Прокомментировать недовольство решил супруг Валерии Иосиф Пригожин, который указал, что не видит в этом ничего предосудительного По его словам, те, кто увидели в этом отсылку к украинскому флагу, страдают от "какого-то дальтонизма". Продюсер утверждает, что гамма на афише совершенно другая и претензий из-за различных цветов он не понимает.

"А мы что, рассвет отменили? Или подсолнухи на фоне синего неба отменили? Или цвета флагов некоторых регионов России?" – возмущается он.

Пригожин считает, что тем, кто увидел в афише Валерии что-то противозаконное, попросту больше нечего делать, кроме как приставать к артистам.

Ранее Пригожин рассказал, что неоднократно видел нетрезвую Глюкозу на публичных мероприятиях.