О новой любви у Алсу и пиаре на разводе заявил источник

"У Алсу новая любовь": вскрылась грязная подноготная скандального развода
Алсу. Фото: соцсети
Звездный разрыв продолжают активно обсуждать

Популярная российская певица Алсу приняла тяжелое решение закончить отношения с известным бизнесменом Яном Абрамовым спустя целых 18 лет совместной жизни. Скандальное расставание получилось громким и достаточно грязным. Певица обвинила бывшего возлюбленного в связи с молодой любовницей и даже недвусмысленно намекнула на то, кто является разлучницей. При этом появилась любопытная информация о похождениях самой артистки.

Как утверждают в окружении знаменитости, Алсу несколько лет пыталась сохранить отношения с неверным мужем. Давно ходили слухи, что Абрамов крутит любовь с бывшей подружкой рэпера Тимати Анастасией Решетовой. Алсу несколько раз косвенно подтвердила эту информацию и даже обозвала разлучницу "женщиной с низкой социальной ответственностью".

Однако приближенные к певице люди отмечают, что Алсу уже сложно назвать несчастной брошенной женщиной. Появилась информация, что знаменитость давно нашла себе нового возлюбленного и счастлива с ним. При этом на публике девушка продолжает играть роль обманутой жены.

Более того, поговаривают, что артистка решила использовать громкий развод в корыстных целях. Осведомленный в подробностях личной жизни Алсу источник заявил, что девушка хочет триумфально вернуться на большую сцену и пиарит свое новое пришествие в шоу-бизнес с помощью нелицеприятных разборок с бывшим возлюбленным.

"Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник. Его слова приводит женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее всплыл пророческий тост Иосифа Кобзона, прозвучавший на свадьбе Алсу.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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