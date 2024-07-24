Абрамов сменил адвоката на фоне развода с Алсу

Абрамов принял радикальное решение на фоне развода с Алсу
Фото: соцсети
Его будет защищать друг Филиппа Киркорова

Бизнесмен Ян Абрамов резко решил сменить адвоката, который будет защищать его в бракоразводном процессе с певицей Алсу. Теперь на него работает звездный защитник Александр Добровинский, который ранее выиграл дело Филиппа Киркорова в тяжбах с Любовью Успенской.

Сейчас бывшим супругам предстоит поделить совместно нажитое имущество и определить права опеки над детьми. Ранее утверждалось, что Абрамов готов отдать Алсу значительную часть всего, а также оплачивать ей ежемесячное содержание, хотя в большей степени он настроен на сохранение семьи. Певица эти заявления опровергала, уверяя, что бывший муж попросту хочет обелить свое имя на фоне испорченной репутации.

Изначально суд должен был поставить точку в разводе знаменитостей в начале июля, однако слушание отложили по просьбе стороны бизнесмена. Адвокаты заявили, что он якобы хочет сохранить брак и вернуть супругу. Алсу, напротив, указывала – решение о разводе окончательное, а паузу взяли, чтобы решить вопрос дележки имущества.

Источники говорят, что проблемы в паре были последние несколько лет. Во время третьей беременности Абрамов словестно издевался над артисткой и унижал ее, однако она предпочитала все терпеть из-за своей любви к супругу.

Источник: СтарХит
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