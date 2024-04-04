Бородина честно ответила на вопрос о связи с женатым мужчиной

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Личная жизнь российских знаменитостей всегда вызывает огромный интерес у их многочисленных поклонников. Так, подписчики популярной телеведущей Ксении Бородиной с невероятным вниманием следят за всеми публикациями в ее социальных сетях, надеясь обнаружить тайного возлюбленного знаменитости. Глазастые фанаты вынудили телеведущую на откровенное признание о связи с женатым мужчиной.
Так, на одной из фотографий поклонница Ксении Бородиной заметила некоего бородатого мужчину, который возил счастливую телеведущую по городу. Девушка тут же обратилась к своему кумиру и поделилась находкой. Мол, после того, как "возлюбленные" спалились, можно честно рассказать, кто же похитил сердце звезды.
Бородина не стала отмалчиваться и тут же расставила все точки над i. Она рассказала, что связь с этим мужчиной длится уже "больше двух лет", однако ни о какой романтике речь не идет. Бородатый красавец оказался личным охранником и водителем Ксении. Более того, он давно женат. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".
К слову, ранее Ксения Бородина поделилась эффективной диетой. Звезда после рождения двух дочерей сумела сохранить стройность фигуры. Ведущая признается, что это ей дается крайне тяжело.
Вражеские снаряды были сбиты ПВО
Позицию России обозначила Мария Захарова