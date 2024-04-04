Бородина честно ответила на вопрос о связи с женатым мужчиной

Бородина честно призналась в связи с женатым мужчиной: "Больше двух лет"
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Телеведущая решила быть откровенной

Личная жизнь российских знаменитостей всегда вызывает огромный интерес у их многочисленных поклонников. Так, подписчики популярной телеведущей Ксении Бородиной с невероятным вниманием следят за всеми публикациями в ее социальных сетях, надеясь обнаружить тайного возлюбленного знаменитости. Глазастые фанаты вынудили телеведущую на откровенное признание о связи с женатым мужчиной.

Так, на одной из фотографий поклонница Ксении Бородиной заметила некоего бородатого мужчину, который возил счастливую телеведущую по городу. Девушка тут же обратилась к своему кумиру и поделилась находкой. Мол, после того, как "возлюбленные" спалились, можно честно рассказать, кто же похитил сердце звезды.

Бородина не стала отмалчиваться и тут же расставила все точки над i. Она рассказала, что связь с этим мужчиной длится уже "больше двух лет", однако ни о какой романтике речь не идет. Бородатый красавец оказался личным охранником и водителем Ксении. Более того, он давно женат. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Фото: соцсети

К слову, ранее Ксения Бородина поделилась эффективной диетой. Звезда после рождения двух дочерей сумела сохранить стройность фигуры. Ведущая признается, что это ей дается крайне тяжело.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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