Бородина заявила о проблемах с психикой у поклонниц Бишимбаева

Она в шоке, что убийцу многие оправдывают

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев спустя полгода разбирательств получил 24 года заключения по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Приговор многим показался мягким, учитывая обстоятельства преступления, но Ксения Бородина считает, что этого срока достаточно для наказания мужчины.

Телеведущая отметила, что в любом случае у Бишимбаева будет сломана жизнь, ведь он выйдет на свободу в 68 лет. Больше ее поразило то, что у экс-министра очень много поклонниц как в Казахстане, так и за его пределами. Это она обсуждала с психологом, и специалист призналась, что женщин-спасательниц действительно очень много.

Бородина рассказала, что подобный тип дам уверен, будто бы сможет перевоспитать Бишимбаева, и с ними он не совершил чудовищных злодеяний. Если бы мужчина получил 5-6 лет тюрьмы, то вскоре перед исправительным учреждением стояла бы толпа поклонниц.

"Сколько же больных на этом свете, не пролеченных. Такие проблемы с психикой!" – говорит ведущая.

По ее словам, некоторые женщины считают, что Нукенова сама виновата в случившемся. И Ксению поражает, что порой такого мнения придерживаются матери дочерей.