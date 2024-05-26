Боня "случайно" оголила грудь во время прямого эфира

Боня "случайно" оголила грудь во время прямого эфира
Виктория Боня. Фото: соцсети
Знаменитость попросили больше так не делать

Блогер Виктория Боня решила пообщаться со своими поклонниками в прямом эфире. Сделать это она решила во время похода к визажисту Сердару Кабарову. Мужчина долго красил знаменитость и приводил в порядок лицо, и после преображения она осталась невероятно довольна.

Боня начала показывать свое лицо со всех сторон, после чего ее попросили показать образ целиком. Так вышло, что на макияж блогер пришла в спортивной одежде, поэтому и хвастаться было особо нечем. Но Виктория нашла способ порадовать своих поклонников, "случайно" оголив грудь, пока показывала свой наряд. Этот момент попал в прямой эфир.

Фото: соцсети

Визажист и находящиеся в комнате люди заметили, что звезда начала демонстрировать лишнее – ее попросили больше не показывать интимные части тела в общественном месте, но в ответ Боня отметила, что в этом нет ничего особенного.

Виктория не подтверждала слухи, что ее грудь является результатом работы пластического хирурга. Однако публика отмечает, что в последние годы ее бюст изменился минимум на два размера по сравнению с годами участия в телепроекте "Дом-2".

Источник: соцсети
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