Лепс рассказал о последствиях интимной пластики

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Григорий Лепс разоткровенничался о пластических операциях во время беседы с журналистами на премии "Шансон года". Артист признался, что и сам прибегал к помощи хирургов – мол, они перекроили его с ног до головы.
По его словам, в пластике он не видит ничего плохого. Однажды певец решился сделать себе интимную пластику на половом органе. И процедура прошла не так, как планировал артист.
"Есть побочка. Меньше стал, собака", – то ли в шутку, то ли серьезно заявил Лепс.
Вдаваться в подробности проведенного вмешательства певец отказался и поспешил перевести тему разговора в другое русло. Григорий заявил, что является одним из самых высокооплачиваемых артистов в стране, но при этом старается вести довольно скромный орбаз жизни. Даже если ему придется жить в палатке, никаких трудностей от этого он испытывать не будет.
Также Лепс поделился подробностями своей личной жизни. По его словам, он не может похвастаться большим количеством встреч с женщинами в последнее время, поскольку стал старый. Теперь исполнитель предпочитает направлять энергию в другую деятельность: на концерты и прочую работу.
Ранее во время выступления в Костроме Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки в первом ряду. Артисту не понравилось, что девушка снимала его слишком близко не реагировала на замечания. Адвокаты рассказали, какие последствия могут ему грозить за подобный поступок.
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