Боня показа фото до и после похудения на 10 килограммов

Виктория Боня последние три месяца активно пыталась избавиться от лишних 10 килограммов. Наконец ей это удалось – знаменитость показала свое преображение в соцсетях, опубликовав фото до и после похудения.

На кадрах Виктория позирует в желтом бикини, демонстрируя живот и бедра. На первом фото видна припухлось в области талии, хотя назвать Боню толстой нельзя. На втором снимке она значительно стройнее, без жирка в области талии.

Рецептом своего похудения она поделилась в поклонниками. Блогер рассказала, что с января делала себе специальные капельницы, от которых можно избавиться от лишнего веса. Ее изначальные параметры были 59 килограммов. Также она подключила спорт и диету.

Сейчас ее вес составляет 49,7 килограммов при росте 170 сантиметров.