Хирург показал лицо потерявшей нос Казьминой до и после операции

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Бывшей супруге Аршавина Алисе Казьминой все же удалось восстановить потерянный нос. Ей пришлось пройти через множество операций по пересадке хрящевых и кожных тканей, чтобы сформировать новый орган на месте утраченного.
До сих пор доподлинно неизвестно, что именно стало причиной проблем у Казьминой. Она говорит об аутоиммуном недуге, который разрушил хрящевые ткани, знакомые винят во всем ее пристрастие к операциям по улучшению внешности, а третьи и вовсе шепчутся о запущенной форме сифилиса.
Тем не менее, сейчас Алиса вполне может ходить по улице, не прикрывая дырку от носа пластырем или маской. На ее лице красуется новый орган, пусть и не такой, как был раньше, но не настолько пугающий.
Хирург Денис Агапов показал, как проходило восстановление потерянного носа у Казьминой. Всего ей пришлось пройти через девять этапов восстановления.
"Был проведен ряд операций: удачные и не очень. В один этап мы потеряли из-за воспалительного процесса почти все", – написал он в соцсетях.
Также доктор показал видео всей проделанной работы на лице Алисы.
В ближайшее время ей предстоит новое вмешательство, чтобы улучшить внешний вид нового носа и сделать его более аккуратным.
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