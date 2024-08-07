Хирург показал лицо потерявшей нос Казьминой до и после операции

Теперь она обрела новое лицо

Бывшей супруге Аршавина Алисе Казьминой все же удалось восстановить потерянный нос. Ей пришлось пройти через множество операций по пересадке хрящевых и кожных тканей, чтобы сформировать новый орган на месте утраченного.

До сих пор доподлинно неизвестно, что именно стало причиной проблем у Казьминой. Она говорит об аутоиммуном недуге, который разрушил хрящевые ткани, знакомые винят во всем ее пристрастие к операциям по улучшению внешности, а третьи и вовсе шепчутся о запущенной форме сифилиса.

Тем не менее, сейчас Алиса вполне может ходить по улице, не прикрывая дырку от носа пластырем или маской. На ее лице красуется новый орган, пусть и не такой, как был раньше, но не настолько пугающий.

Хирург Денис Агапов показал, как проходило восстановление потерянного носа у Казьминой. Всего ей пришлось пройти через девять этапов восстановления.

"Был проведен ряд операций: удачные и не очень. В один этап мы потеряли из-за воспалительного процесса почти все", – написал он в соцсетях.

Также доктор показал видео всей проделанной работы на лице Алисы.

В ближайшее время ей предстоит новое вмешательство, чтобы улучшить внешний вид нового носа и сделать его более аккуратным.