Боня выложила фото с красавчиком-автогонщиком и спровоцировала слухи о романе

Личная жизнь звезды многих интересует

Виктория Боня привыкла жить на широкую ногу и мечтает соединить свою судьбу со зрелым, состоятельным мужчиной. Знаменитость не раз подчеркивала, что эти качества являются для нее самыми главными.



Пока сердце звезды свободно, однако поклонники рассчитывают, что вскоре найдется мужчина, который сможет соответствовать строгим критериям красотки. При этом Боня не стесняется близко общаться с выдающимися представителями сильной половины человечества. Приватные свежие фотографии привели к появлению новой волны слухов о ее романе.

Красотка выложила кадры с монакским автогонщиком Седриком Сбирраццуоли. Звезда уже пустила мужчину в дом и даже позволила хозяйничать на кухне. Привлекательный спортсмен приготовил для Виктории тартар из лосося и креветки в кляре.

Подписчики телеведущей тут же начали сватать ее с гонщиком. Как отмечает женский журнал "Клео.ру", многие надеются, что Виктория сможет захомутать такого красавчика.

К слову, ранее Виктория Боня показала фотографию до и после похудения на 10 килограммов.