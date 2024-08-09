Галкин* высказался о происходящем в Курской области

Артист нелестно заговорил об оставшихся в России коллегах

Максим Галкин* спустя несколько дней прервал свое молчание о происходящем в Курской области. Артист отметил, что он с первых дней глубоко переживает за происходящее не только на Украине, но и в России. И в отличие от многих он молчать не стал, а открыто говорит о своем отношении к происходящему.

Артист утверждает, что все заявления о том, будто бы ему попросту не заплатили за слезы о русских и приказали молчать западные кураторы, являются бредом. По его словам, ругать за отказ комментировать происходящее нужно не его, а других знаменитых личностей.

"Вы спросите не почему я молчу, а почему молчат те обласканные властью артисты, награжденные, участвовавшие во всех правительственных концертах эти 2,5 года? Почему они не приходят на помощь курянам?" – возмущается знаменитость.

В пример муж Примадонны привел Григория Лепса, который публикует радостные видео со своих концертов, Надежду Бабкину, выставившую недавно снимок кошечки, Олега Газманова с сыном и SHAMAN. Последний, отметил Галкин*, все же сказал пару слов о происходящем, но после стал активно с растянутой улыбкой рекламировать свой концерт.

"Как же портить анонс такого праздника сообщениями о бедах в Курской области?" – возмущается артист.

При этом он указал, что россияне совершенно незаслуженно записали его в предатели. Более того, Максим не первый в очереди, кто достоен упреков за молчание о происходящем в стране.

Ранее россияне раскритиковали Пугачеву за ее отказ говорить о происходящем в Курской области.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ