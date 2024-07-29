Галкин* выступил на фестивале Вайкуле с украинской и латышской песнями

Зрители активно его поддерживали

Максим Галкин* и Алла Пугачева стали гостями фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. И если Примадонна в беседе с журналистами только грозилась спеть на сцене, то ее муж вышел и исполнил несколько композиций для публики. Кадры появились в Сети.

Сперва артист предпочел латышскую композицию, чем вызвал восторг собравшихся зрителей. Люди активно ему подпевали и восхищались его знанием языка.

После Галкин* перешел на украинский язык. За его представлением с радостью наблюдал другой артист, который в этот момент сидел в зрительном зале, – Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка.

В последнее время Максим Галкин* стал реже использовать русский язык на публичных мероприятиях. В середине июля он выступил на свадьбе украинцев в Италии на озере Комо, где также исполнял песни на украинском языке. До этого артист признавался, что теперь много времени уделяет тому, чтобы лучше разобраться в его особенностях.

Ранее сообщалось, что на фестиваль Вайкуле плохо продавались билеты. Чтобы как-то привлечь публику она хотела договориться о выступлениях своих старых друзей Галкина* и Пугачевой, надеясь отбить деньги за организацию представлений.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ