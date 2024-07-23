Немоляева рассказала о страданиях Галкина* и Пугачевой за границей

Артисты тщетно пытаются создать образ счастливых людей

Отъезд Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина* из России продолжают обсуждать и спустя несколько лет. Впрочем, такое внимание публики во многом объясняется провокационным поведением самих российских артистов. Своим мнением по поводу беглецов поделилась легендарная советская актриса Светлана Немоляева.



Недавно персону Галкина* снова начали активно обсуждать из-за его песнопений на украинском языке. Артист слетал в Италию, где заработал кругленькую сумму в качестве тамады на бракосочетании украинских миллионеров. Поведение Галкина* сильно раздражает многих его соотечественников. Общественники предлагают проверить артиста на факт нарушения российского законодательства.

Что касается Немоляевой, она никак не может понять, как успешные и востребованные артисты решились на побег и антироссийские заявления. Советская звезда отметила, что беглое семейство всеми силами пытается создать видимость того, что их жизнь за границей складывается прекрасно. Однако, по мнению Немоляевой, на самом деле Галкин* и Пугачева находятся в очень подавленном состоянии.

"А я не верю, что им там хорошо, душа у них на месте. Они страдают. Я нисколько не сомневаюсь, что им там плохо. Как Галкин* и Пугачева теперь будут выходить из ситуации, в которую сами же себя поместили, я не знаю", – поделилась своим мнением артистка.

Ранее стало известно, что в лимузине Аллы Пугачевой поселились бомжи.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации