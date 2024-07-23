Немоляева рассказала о страданиях Галкина* и Пугачевой за границей

Немоляева высказалась о Галкине* после украинской песни: "Они страдают"
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Артисты тщетно пытаются создать образ счастливых людей

Отъезд Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина* из России продолжают обсуждать и спустя несколько лет. Впрочем, такое внимание публики во многом объясняется провокационным поведением самих российских артистов. Своим мнением по поводу беглецов поделилась легендарная советская актриса Светлана Немоляева.

Недавно персону Галкина* снова начали активно обсуждать из-за его песнопений на украинском языке. Артист слетал в Италию, где заработал кругленькую сумму в качестве тамады на бракосочетании украинских миллионеров. Поведение Галкина* сильно раздражает многих его соотечественников. Общественники предлагают проверить артиста на факт нарушения российского законодательства.

Что касается Немоляевой, она никак не может понять, как успешные и востребованные артисты решились на побег и антироссийские заявления. Советская звезда отметила, что беглое семейство всеми силами пытается создать видимость того, что их жизнь за границей складывается прекрасно. Однако, по мнению Немоляевой, на самом деле Галкин* и Пугачева находятся в очень подавленном состоянии.

"А я не верю, что им там хорошо, душа у них на месте. Они страдают. Я нисколько не сомневаюсь, что им там плохо. Как Галкин* и Пугачева теперь будут выходить из ситуации, в которую сами же себя поместили, я не знаю", – поделилась своим мнением артистка.

Ранее стало известно, что в лимузине Аллы Пугачевой поселились бомжи.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
По теме

Байден отказался от участия в выборах по одной причине

Ему пришлось обдумать решение в течение пары дней

В Турции раскрыли коварный план США против России

Американцы готовятся к новому удару

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей