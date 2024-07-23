Немоляева рассказала о страданиях Галкина* и Пугачевой за границей

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Отъезд Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина* из России продолжают обсуждать и спустя несколько лет. Впрочем, такое внимание публики во многом объясняется провокационным поведением самих российских артистов. Своим мнением по поводу беглецов поделилась легендарная советская актриса Светлана Немоляева.
Недавно персону Галкина* снова начали активно обсуждать из-за его песнопений на украинском языке. Артист слетал в Италию, где заработал кругленькую сумму в качестве тамады на бракосочетании украинских миллионеров. Поведение Галкина* сильно раздражает многих его соотечественников. Общественники предлагают проверить артиста на факт нарушения российского законодательства.
Что касается Немоляевой, она никак не может понять, как успешные и востребованные артисты решились на побег и антироссийские заявления. Советская звезда отметила, что беглое семейство всеми силами пытается создать видимость того, что их жизнь за границей складывается прекрасно. Однако, по мнению Немоляевой, на самом деле Галкин* и Пугачева находятся в очень подавленном состоянии.
"А я не верю, что им там хорошо, душа у них на месте. Они страдают. Я нисколько не сомневаюсь, что им там плохо. Как Галкин* и Пугачева теперь будут выходить из ситуации, в которую сами же себя поместили, я не знаю", – поделилась своим мнением артистка.
Ранее стало известно, что в лимузине Аллы Пугачевой поселились бомжи.
Ему пришлось обдумать решение в течение пары дней