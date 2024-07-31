Собчак показала голое тело в экстремально дерзком платье

Собчак показала голое тело в экстремально дерзком платье
Ксения Собчак. Фото: Зыков Кирилл, АГН "Москва"
Блондинка умеет эпатировать публику

Время не стоит на месте: скандально известная журналистка Ксения Собчак уже разменяла пятый десяток. Однако блондинка тщательно ухаживает за своей внешностью, так что и в 42 года выглядит отлично. На этот раз телеведущая эпатировала публику экстремально дерзким платьем с изображением голого тела.

Собчак – настоящая модница и не боится экспериментировать с оригинальными образами. Девушка надела модное белое платье, на котором черными линиями обозначены очертания обнаженного женского тела. Изображение достаточно абстрактно, однако девичьи прелести прорисованы подробно, что придает платью особый шик.

Собчак с улыбкой позирует фотографу и явно наслаждается тем, как выглядит в обновке. Знаменитость много времени посвящает спорту, так что может похвастаться тонкой линией талии и полным отсутствием лишних килограммов.

Фото: соцсети

В комментариях звезду засыпали восторженными сообщениями. Впрочем, у журналистки всегда было много хейтеров, так что и злых отзывов оказалось предостаточно.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография "самой сексуальной бездомной".

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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