Собчак показала голое тело в экстремально дерзком платье

Блондинка умеет эпатировать публику

Время не стоит на месте: скандально известная журналистка Ксения Собчак уже разменяла пятый десяток. Однако блондинка тщательно ухаживает за своей внешностью, так что и в 42 года выглядит отлично. На этот раз телеведущая эпатировала публику экстремально дерзким платьем с изображением голого тела.



Собчак – настоящая модница и не боится экспериментировать с оригинальными образами. Девушка надела модное белое платье, на котором черными линиями обозначены очертания обнаженного женского тела. Изображение достаточно абстрактно, однако девичьи прелести прорисованы подробно, что придает платью особый шик.

Собчак с улыбкой позирует фотографу и явно наслаждается тем, как выглядит в обновке. Знаменитость много времени посвящает спорту, так что может похвастаться тонкой линией талии и полным отсутствием лишних килограммов.





В комментариях звезду засыпали восторженными сообщениями. Впрочем, у журналистки всегда было много хейтеров, так что и злых отзывов оказалось предостаточно.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография "самой сексуальной бездомной".