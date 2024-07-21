Собчак рассказала, как воспитывает сына с помощью игр

Собчак раскрыла подробности воспитания сына: играют в "Дурака"
Ксения Собчак. Фото: Зыков Кирилл, АГН "Москва"
Звезда внимательно следит за развитием ребенка

Известная российская телеведущая Ксения Собчак поделилась подробностями воспитания любимого сына Платона. Блондинка подчеркнула, что много внимания уделяет этому аспекту жизни и старается почаще проводить время с сыном. Оказалось, что заботливая мать придумала хитрый способ, как обучать ребенка с помощью развлечений.

Собчак рассказала, что частенько играет с Платоном в "Дурака". Однако она использует не обычную колоду игральных карт, а специальную с картинами известных художников. Во время партии девушка рассказывает сыну о художниках, обсуждает с ним картины и делится интересными деталями биографии живописцев.

Ксения отметила, что таким образом вызывает интерес у сына к живописи. После подобных игр Платону хочется сходить в музей и увидеть работы выдающихся живописцев. Так, с помощью игры ребенок расширяет свой кругозор.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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