Собчак рассказала, как Джей Ло обманом вынесла дорогие туфли из бутика в Москве

Певица оказалась нечистой на руку

Сложно представить, но иногда даже очень богатые и знаменитые люди ведут себя, как мелкие хулиганы и обманщики. Так, благодаря популярной российской журналистке Ксении Собчак всплыла крайне нелицеприятная история о голливудской звезде Дженнифер Лопес.



Инцидент произошел в 2012-м году, когда американская знаменитость посещала российскую столицу. В то время артистка была амбассадором люксового обувного бренда "Кристиан Лабутен". Звезда решила зайти в местный бутик и присмотреть себе новые туфли. При этом певица сочла, что ее статус амбассадора позволяет не платить за дорогущие обновки.

Знойная красотка подобрала себе шесть пар роскошных туфелек и вознамерилась покинуть магазин, не заплатив. Однако такой подход не устроил владелицу люксовой торговой точки. Впрочем, магазин решил пойти навстречу заморской звезде и предложил компромисс.

Лопес сказали, что она может забрать себе обувь бесплатно, если закупится одеждой в мультибрендовом бутике Aizel, который также принадлежал хозяйке магазина. Певица ответила согласием и приобрела себе много разных обновок. Однако это оказалось всего лишь хитрым ходом. Буквально на следующий день помощница певицы сдала по чеку все купленные вещи обратно. А довольная хулиганка Дженнифер Лопес улетела восвояси с бесплатными туфельками.

К слову, ранее Ксения Собчак прояснила ситуацию вокруг слухов о ее новом романе.