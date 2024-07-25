"Взрослый мужчина у власти": назван отец будущего ребенка Ольги Бузовой

В личной жизни звезды было много неудач

Певица Ольга Бузова уверено подходит к 40-летнему юбилею, девушка построила головокружительную карьеру, обзавелась многомиллионной армией фанатов, однако личную жизнь так и не смогла устроить. Впрочем, в ближайшее время артистку ждут серьезные перемены. Соответствующий прогноз сделала эзотерическая сваха Елена Глебова.



Эксперт по тонким материям уверена, что исполнительница родит ребенка в течение ближайших нескольких лет. Как известно, Бузова столкнулась с рядом неприятных расставаний. Последнего своего возлюбленного, блогера Давида Манукяна звезда обвиняла в абьюзе.

Глебова отметила, что очень скоро личная жизнь Бузовой наладится. При этом эзотерик сообщила, что у артистки будет возможность выбрать лучшего мужчину из нескольких достойных кавалеров.

"Среди них будет и взрослый, состоявшийся мужчина, который находится у власти. И мужчина молодой", – перечислила Глебова кандидатов на роль отца будущего ребенка Бузовой. Ее слова приводит женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее Садальский предложил выгнать Баскова с ТВ после скандала с Бузовой.