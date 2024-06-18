Садальский предложил выгнать Баскова с ТВ после скандала с Бузовой

Баскова погнали с ТВ после перепалки с Бузовой
Николай Басков. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Колкие шутки знаменитости наделали много шума

После резкого высказывания Николая Баскова в адрес Ольги Бузовой, за поющую ведущую вступились многие звезды. Они раскритиковали певца за его поведение и слова, которые он себе позволил в адрес девушки. Среди них были Алина Загитова и Мария Погребняк – девушки отметили, что лучше артисту больше не вести мероприятия, в том числе телевизионные. Аналогичного мнения придерживается и актер Станислав Садальский.

Знаменитость считает, что сказанное Басковым в адрес Бузовой было отвратительным. Нельзя критиковать Ольгу за образ, который она выбрала для выхода на сцену, поскольку он был довольно интересным и красивым. А замечания по этому поводу ей делали только "псевдоморалисты".

Садальский уверяет, подобные выпады являются недопустимыми даже с человеческой точки зрения, а не только в контексте отношений мужчина-женщина. Актер заявил, что на месте начальника МУЗ-ТВ он бы попросту вышвырнул артиста с работы.

"Он способный, спору нет. Но после таких высказываний коллеги на коллегу я бы его убрал со всех экранов, пусть помучается, посидит без денег", – приводит его слова женский журнал "Клео.ру".

Напомним, инцидент случился после того, как Николай Басков во время музыкальной премии отметил, что впервые видит Бузову настолько одетой. Она, в свою очередь, заявила, что хороших ведущих осталось очень мало. После этого артист в своих соцсетях указал – он может петь и без микрофона, в отличие от некоторых, кто в него только как коза кричит. Публика расценила это как колкость в адрес ведущей, после чего на него набросились с публичными осуждениями.

Источник: Woman.ru
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