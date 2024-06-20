Соседов погнал Бузову со сцены после перепалки с Басковым

"Это позорно": Бузовой запрещают выходить на сцену после конфликта с Басковым
Ольга Бузова. Фото: АГН "Москва"
Выступления звезды вызвали возмущение

После перепалки Ольги Бузовой и Николая Баскова на премии МУЗ-ТВ общественность разделилась на два лагеря: одни поддерживают ведущую, а другие певца. На стороне второго стоит и музыкальный критик Сергей Соседов, но не поскольку поддерживает артиста, а из-за своего общего отношения к бывшей звезде "Дома-2".

Ведущий указал, что в последнее время на сцену стало выходить множество бездарностей, которым нечего сказать своей аудитории. И Бузова, по его словам, вообще не должна появляться на публике в качестве артистки. Это же касается и всяких "Клав, Валь", которые взяли себе псевдонимы, напоминающие кликухи на зоне, передает женский журнал "Клео.ру".

Соседов уверен, основная проблема современного шоу-бизнеса заключается не в отсутствии дресс-кода, а в том, что сцену стали давать кому угодно без разбора. А делать этого нельзя. Поэтому критик считает, что будет справедливым запретить Бузовой выходить к зрителям в качестве певицы.

"Это смешно, позорно, неприлично...А причина – дурной вкус, непрофессионализм", – заявил он.

На стороне Ольги Бузовой, в свою очередь, стоит Стас Садальский. Он утверждает, что Николая Баскова давно пора прогнать с экранов российского телевидения. Артист считает, что певца нужно как следует наказать, чтобы он некоторое время посидел без работы.

Источник: News.ru
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