Таролог оценила будущее Ольги Бузовой и ее желание стать матерью

"Суррогатное материнство и ЭКО": таролог озвучила будущее для Бузовой
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Специалист предсказала звезде замужество

Недавно Ольга Бузова заинтриговала поклонников сообщением, что, возможно, в ближайшее время тоже станет матерью. На это ее вдохновила беременность подруги Марии Погребняк, которая ждет четвертого ребенка он нового мужа. Таролог Марианна Абравитова рассказала, какое будущее ждет знаменитость и сможет ли она наконец реализовать себя в сфере материнства.

По ее словам, Бузова действительно испытывает искреннее желание стать мамой. Карты сулят артистке замужество и беременность – эти события произойдут одно за другим. Примерный промежуток времени – до 10 лет.

Эксперт отметила, что новое заявление знаменитости можно не воспримать серьезно, ведь Ольга любит эпатировать публику и наделять события в своей жизни двойными смыслами, чтобы привлекать внимание. И в этой ситуации не исключено, что стать мамой в ближайшее время она может, например, для нового щенка или котенка. Также всегда есть возможность взять приемного ребенка.

"Cейчас много способов иметь своих детей, это и суррогатное материнство, и ЭКО", – подытожила таролог.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова покинула Россию после череды скандалов.

Источник: Телепрограмма
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