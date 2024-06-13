Водонаева раскрыла причину постоянных конфликтов с Бузовой

Водонаева раскрыла причину постоянных конфликтов с Бузовой
Алена Водонаева. Фото: соцсети
Раньше девушки часто ссорились

Скандальный телепроект "Дом-2" подарил путевку в жизнь многим знаменитостям. Настоящую школу жизни под постоянным присмотром видеокамер прошли известная певица Ольга Бузова, популярная телеведущая и блогер Алена Водонаева и другие звезды. При этом любопытно, что на проекте эти две девушки очень часто ссорились.

Водонаева решила раскрыть, по какой причине регулярно конфликтовала с Бузовой во времена "Дома-2". Повзрослев, девушка поняла, что главной причиной было желание завладеть вниманием всех вокруг. Обе участницы проекта были очень яркими и попросту конкурировали.

"Хотелось конкурировать между собой, делить площадку, делить внимание", – рассказала телеведущая.

Алена добавила, что топор войны давно зарыт, теперь девушки дружат – теплые отношения между ними установились после скандального разрыва певицы с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Источник: YouTube-канал Popkake ✓ Надежный источник
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