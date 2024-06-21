Бузова уехала на отдых в Турцию после конфликта с Басковым

Артиска решила сбежать от всех проблем

Ольга Бузова решила уехать из России на фоне разборок с Николаем Басковым после премии МУЗ-ТВ. Артистка сделала признание в соцсетях, рассказав, что сейчас она находится на турецком курорте Белек.

Знаменитость опубликовала фото в соцсетях, на которых предстала на песочном пляже в купальнике, прикрывшись леопардовым костюмом, передает женский журнал "Клео.ру". В дополнение к публикации она отметила, что в текущей ситуации для нее было лучшим решением уехать к морю на несколько дней, видимо, чтобы восстановить силы и отойти от стресса.

В последнее время Бузова сталкивается с одной проблемой за другой. Сперва скандал вызвал ее концерт в Уфе, где ведущая вышла на сцену в откровенном боди. За это вскоре ее раскритиковала общественность, призвав отменить артистку, как это было с Анастасией Ивлеевой. Однако "расплаты" так и не случилось – за Ольгу вступились даже солдаты, которые рассказали о полученной от нее гуманитарной помощи.

После про скандальный инцидент ей напомнил Николай Басков во время премии МУЗ-ТВ, отметив, что впервые видит ее настолько одетой. Такое замечание ударило по больной точке Бузовой, из-за чего она устроила перепалку с артистом. Сейчас в их конфликт включились и другие знаменитости, которые разделились на два лагеря. Одни стоят на стороне Ольги, а другие поддерживают артиста.