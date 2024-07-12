Нюша рассказала об общении с бывшим возлюбленным Егором Кридом

Раньше артистов связывал бурный роман

Семейная лодка популярной певицы Нюши с грохотом разбилась. Поговаривают, что причиной краха отношений стали многочисленные измены бывшего возлюбленного звезды, бизнесмена Игоря Сивова. На фоне развода поклонники артистки вспомнили о самом ярком и красивом романе Нюши – 10 лет назад она встречалась с Егором Кридом.



Некоторые почитатели таланта Нюши не теряют надежду и считают, что артисты еще могут возобновить отношения. Кроме того, недавно Крид выпустил песню, в которой наблюдательные фанаты заметили отсылки к хиту певицы "Вою на Луну". Впрочем, Егор заявил, что все это выдумки романтично настроенных слушателей.

Нюшу также периодически спрашивают об отношениях с бывшим возлюбленным. Недавно она проговорилась о том, что сохраняет связь с Егором. Однако, к сожалению, их общение даже нельзя назвать дружбой. Экс-влюбленные живут разными жизнями и не пересекаются.

"Мы можем созвониться, можем пообщаться на мероприятии, но не более того. Все равно мы не друзья. Можно сказать, что наши пути разошлись", – рассказала артистка. Ее слова приводит женский журнал "Клео.ру".

Стоит отметить, что Нюше удалось развестись без лишней шумихи, что нельзя сказать о ее коллеге по сцене Алсу. Недавно появились новые подробности скандального развода певицы.