Бен Аффлек вышел в свет без кольца на фоне слухов о разводе с Лопес

Бен Аффлек вышел в свет без кольца на фоне слухов о разводе с Лопес
Бен Аффлек. Кадр: YouTube.com
Официальный развод уже не за горами

Бена Аффлека снова заметили без обручального кольца на фоне слухов о разладе в отношениях с Дженнифер Лопес. Аксессуар актер снял во время прогулки со своей дочкой в Лос-Анджелесе. Знаменитость выглядел довольным и радостным, сообщают СМИ.

В свет артист вышел в тот момент, пока его официальная супруга находилась в Италии на отпуске. Там певица отдыхает с друзьями и, по словам очевидцев, тоже находится в приподнятом настроении.

Источники говорят, что Дженнифер Лопес оставила попытки наладить отношения с супругом. Она заявляет, что старалась сделать все возможное для спасения брака, но с каждым разом все становится только хуже. 

Также артистка шокирована сообщениями в прессе, что к разводу привел ее характер и желание выставить отношения на публику. Она утверждает, что причиной неудачи их союза стал именно сварливый характер Аффлека. Все нападки на свой счет Лопес считает несправедливыми.

Поговаривают, что из-за предстоящего развода актер снова пристрастился к алкоголю, хотя до этого был в завязке.

Источник: Daily Mail
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