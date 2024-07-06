Хью Джекман решил найти новую любовь после развода

Артист не теряет надежд повстречать хорошую девушку

Спустя год после развода с супругой актер Хью Джекман надеется, что его личная жизнь сложится удачно. После 27-летнего брака он наконец готов к новым отношениям и даже придумал образ подходящей девушки.

Сейчас артист живет в Лондоне, поскольку снимается там в одном фильме. Но не исключено, что он может перебраться в город навсегда, чтобы быть поближе к матери и сестре. Его двое детей Оскар и Ава выросли, и теперь Хью думает, чего он хочет от своей жизни.

От звездной карьеры Джекман устал, и был бы не против, если бы его забыли в один миг. Хотя работать ему нравится. Больше всего его интересует благотворительность, которой артист планирует посвятить значительную часть своей жизни. И его возможная спутница должна разделять это увлечение.

Его идеал – это Амаль Клуни, которая привнесла в жизнь его близкого друга много хорошего. Она не заинтересована в Голливудской жизни и имеет более высокие устремления, которые разделяет ее супруг Джордж.

"Он намерен выйти за пределы своего пузыря индустрии развлечений, чтобы найти кого-то, с кем он сможет провести остаток своей жизни и кто поможет ему с пользой использовать свое состояние по всему миру", – говорят источники.

