Хью Джекман решил найти новую любовь после развода

Хью Джекман решил найти новую любовь после развода
Хью Джекман. Кадр: YouTube.com
Артист не теряет надежд повстречать хорошую девушку

Спустя год после развода с супругой актер Хью Джекман надеется, что его личная жизнь сложится удачно. После 27-летнего брака он наконец готов к новым отношениям и даже придумал образ подходящей девушки. 

Сейчас артист живет в Лондоне, поскольку снимается там в одном фильме. Но не исключено, что он может перебраться в город навсегда, чтобы быть поближе к матери и сестре. Его двое детей Оскар и Ава выросли, и теперь Хью думает, чего он хочет от своей жизни.

От звездной карьеры Джекман устал, и был бы не против, если бы его забыли в один миг. Хотя работать ему нравится. Больше всего его интересует благотворительность, которой артист планирует посвятить значительную часть своей жизни. И его возможная спутница должна разделять это увлечение.

Его идеал – это Амаль Клуни, которая привнесла в жизнь его близкого друга много хорошего. Она не заинтересована в Голливудской жизни и имеет более высокие устремления, которые разделяет ее супруг Джордж.

"Он намерен выйти за пределы своего пузыря индустрии развлечений, чтобы найти кого-то, с кем он сможет провести остаток своей жизни и кто поможет ему с пользой использовать свое состояние по всему миру", – говорят источники.

В Британии раскрыли самую ужасную новость для ВСУ за последние 36 часов

Украина продолжает терять свои позиции

"Советская эскортница": раскрыта страшная тайна Лаймы Вайкуле

Певица превратилась в отъявленную русофобку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей