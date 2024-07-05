Калашникова поддержала Алсу в разводе с Абрамовым

По ее словам, артистка достойна лучшего

Шоу-вумен Анна Калашникова утверждает, что понимает поступок Алсу, которая спустя столько лет брака и при наличии троих детей решилась подать на развод с влиятельным супругом. Она также не разделяет чувства знаменитости, которая до этого хранила молчание и внезапно заговорила о любовнице мужа в довольно резкой манере.

Ранее Алсу несколько раз намекнула, что ее соперница зарабатывает проституцией и посоветовала ей платить налоги. Подобные заявления со стороны артистки, которая никогда ни о ком не говорит плохо публично, стали неожиданными.

"Думаю, любая девушка поймет гнев Алсу. Она имеет право злиться и негодовать в отношении соперницы", – заявила Калашникова.

По ее словам, Решетова, если и является реальной любовницей Абрамова, представлена в этой ситуации в негативном свете. И за певицу ей очень обидно, поскольку Алсу является умницей, красавицей, которая достойна лучшего отношения к себе.

Как сообщает женский журнал "Клео.ру", на фоне публичного интереса Анастасия Решетова открыла комментарии под своими публикациями в соцсетях – в числе первых ее поддержала Анастасия Костенко. На модель набросилась недовольная публика, которая припомнила ей начало отношений с Тарасовым и вероятную измену футболиста Бузовой.

Ранее Алсу сделала честное заявление о своем разводе.