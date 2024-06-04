Бородин предложил Бузовой после скандала уехать на Кавказ для перевоспитания

Наряд певицы вызвал волну недовольства

В информационном пространстве продолжают обсуждать скандал, разгоревшийся после выступления известной российской певицы Ольги Бузовой на концерте, посвященном Дню детей. По какой-то причине, брюнетка сочла уместным явиться на мероприятие в экстремально откровенном наряде. Теперь ее погнали из Москвы – знаменитости подыскали подходящее место для перевоспитания.



С заявление по поводу резонансного инцидента выступил известный российский общественник Виталий Бородин. Он крайне недоволен тем, что устроила Бузова. В целом, активист считает, что на российской эстраде слишком много чересчур эпатажных и ведущих себя вызывающе артистов. Виталий припомнил излишне смелые образы певца Дмитрия Билана и поп-короля шоу-бизнеса Филиппа Киркорова.

Общественник считает, что подобным артистам стоит задуматься о своем поведении. Бородин предложил им посетить место, которое поможет закрыть прорехи в воспитании. Виталий послал Ольгу и других эксцентричных артистов на Кавказ.

Активист отметил, что представители горных народов никогда не станут выходить на публику в непотребном виде, точно не стали бы посещать "голую вечеринку" и всегда ведут себя прилично и достойно.

"Хайп нужно ловить на других ценностях, это любовь к Родине и уважение к своей стране, и гражданам которые живут в ней", – подчеркнул глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

Напомним, ранее за оскандалившуюся Ольгу Бузову взялась Мизулина.