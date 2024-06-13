Галкин* заявил об отъезде на гастроли на фоне новостей об обысках у его брата

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Имя Максима Галкина* прочно ассоциируется с предательством и полным отсутствием патриотизма. Артист давно обосновался за границей и старается заработать деньги, развлекая зарубежную публику. При этом в семье знаменитости все не так уж благополучно. Недавно информационное пространство разорвали вести о том, что у старшего брата Максима Галкина* Дмитрия провели обыски. На фоне этой новости юморист заявил об отъезде.
По имеющейся информации, Дмитрий Галкин занимался поставкой боеприпасов и других товаров для нужд Минобороны. Пишут, что к брату артиста пришли с обысками из-за нашумевших хищений в главном оборонном ведомстве нашей страны.
Впрочем, Галкин*-младший предпочитает не обращать внимание на проблемы своих родственников. По крайней мере, в публичной плоскости он никак ситуацию не прокомментировал. Зато заявил, что отправляется на гастроли на другой континент.
Юморист сообщил, что уже совсем скоро будет развлекать своими шуточками жителей Соединенных Штатов Америки и Канады. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру". После того, как жена Максима Алла Пугачева прекратила бурную концертную деятельность, юморист стал основным добытчиком денег для безбедной жизни знаменитого семейства.
К слову, ранее стало известно об устроенной Аллой Пугачевой сходке русофобов на Кипре.
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