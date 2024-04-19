Сафронов рассказал, как Галкин* ведет себя с Пугачевой

Артист всегда старался прислушиваться к супруге

Художник Никас Сафронов рассказал, как Максим Галкин* ведет себя с Аллой Пугачевой, когда за ними не наблюдают камеры. По его словам, артист производит впечатление более закрытого человека, чем певица. Хотя, как известно, и она не спешит раскрываться перед всеми.

При этом на совместных встречах с Примадонной всегда было легко и комфортно общаться. Она являлась душой компании, пока ее супруг держался ото всех особняком.

"Не очень, так сказать, проявлял свои эмоции. Во всяком случае, у меня. Может быть, в других местах он по-другому себя вел", – поделился художник.



Сафронов считает, что Галкин* всегда прислушивался к жене и старался сопровождать ее везде, куда бы она не пошла. Даже если эта компания была ему не по душе. Когда Пугачева хотела пригласить какого-то человека на мероприятие, юморист с ней особо не спорил.

Никас Сафронов выразил мнение, что таким образом Максим старался проявлять к супруге свое уважение. И в этом была искренность, подытожил он.

Ранее Максим Галкин* сделал неожиданное заявление о президенте США.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ