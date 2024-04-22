Борис Галкин осудил слова Вениамина Смехова о "трусости россиян"

Слова "Атоса" удивили многих

Некоторое время назад в прессе активно обсуждали скандальное высказывание знаменитого советского артиста Вениамина Смехова. Актер, блистательно сыгравший Атоса в "Трех мушкетерах", непрозрачно намекнул, что считает русских трусами. На оскорбительный выпад артисту ответил коллега по звездному цеху Борис Галкин.



Заслуженный артист России неожиданно жестко высказался об "Атосе". Галкин подчеркнул, что такие заявления тот делает, желая показать всем свою индивидуальность и выделиться. При этом, если ситуация изменится, Смехов также пафосно и витиевато начнет говорить зеркально противоположные вещи.

"Он же должен как-то себя позиционировать как герой, как особо мыслящий, как очень смелый, острый, как особая личность", – припечатал Смехова Галкин.

Борис добавил, что хорошо знаком с Вениамином еще со времен совместной работы в театре. Галкин отметил, что Смехов всегда хотел находиться в центре внимания и подчеркивал свою индивидуальность и оригинальность.

К слову, ранее скандальное высказывание Вениамина Смехова вызвало волну негодования у жителей России. Артист заявил, что наша страна "ужасно гостеприимна для страха". Такие оскорбительные слова разочаровали бывших поклонников известного актера.