Алла Пугачева с Галкиным* и Тиньковым* посетили концерт "ДДТ" на Кипре

Артистка окружает себя "приятными" людьми

Знаменитая российская певица Алла Пугачева продолжает подыскивать для себя идеальное место жизни. После известных событий зимы 2022 года она с семейством переехала в Израиль. Однако сложная обстановка в стране заставила знаменитость перебраться на солнечный остров Кипр. Теперь Пугачева активно создает вокруг себя "приятную" компанию единомышленников.



Так, недавно стало известно о встрече бывшей примадонны отечественной эстрады с известным русофобом и хулителем российских властей бизнесменом Олегом Тиньковым*. Многих поклонников певицы удивило, что после бегства из России она часто и с большим удовольствием проводит время в окружении иноагентов.

На Кипре Пугачева устроила целую своего рода сходку русофобов-иноагентов. В компании своего оскандалившегося супруга Максима Галкина* и нового близкого друга Олега Тинькова* певица отправилась на концерт группы "ДДТ", солиста которой Юрия Шевчука тоже требуют признать иностранным агентом за ряд сомнительных высказываний в адрес России и властей.

Разумеется, Алла Пугачева была желанным гостем на концерте "ДДТ". Певица вместе с Олегом Тиньковым* была допущена к гримерке Юрия Шевчука. Беглые знаменитости явно спелись и большим удовольствием поностальгировали о былых временах, когда считались одними из самых ярких представителей России.

*признаны иностранными агентами на территории России