Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" актриса Вера Высочина

Смерть артистки сильно расстроила публику

Несколько дней назад не стало популярной артистки Веры Высочиной. Знаменитость много лет посвятила службе в театре, а также активно снималась в кинематографе. На момент прекращения земного пути актрисе было 75 лет. О трагическом событии сообщили представители Театра имени Андрея Миронова, именно в этом культурном учреждении служила звезда.



Широкой публике о кончине артистки стало известно только сейчас, однако знаменитость умерла несколько дней назад, 9 июня. Родные приняли решение кремировать Высочину. Траурная церемония прощания прошла при крематории в Санкт-Петербурге. Что послужило причиной смерти артистки, не сообщается.

Российскому зрителю знаменитость известна по блистательным ролям в таких популярных телесериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Побег" и других, отмечает женский журнал "Клео.ру". Смерть Веры Высочиной стала невосполнимой утратой, о которой скорбят многочисленные поклонники, коллеги и друзья знаменитости.

К слову, ранее стало известно о внезапной кончине молодого российского артиста. Знаменитости было всего 39 лет. Покойный Алексей Халецкий активно занимался творчеством – он не только успешно снимался в кинопроектах, но и выступал в роли оператора.