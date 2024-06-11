Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" актриса Вера Высочина

Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
Фото: www.unsplash.com
Смерть артистки сильно расстроила публику

Несколько дней назад не стало популярной артистки Веры Высочиной. Знаменитость много лет посвятила службе в театре, а также активно снималась в кинематографе. На момент прекращения земного пути актрисе было 75 лет. О трагическом событии сообщили представители Театра имени Андрея Миронова, именно в этом культурном учреждении служила звезда.

Широкой публике о кончине артистки стало известно только сейчас, однако знаменитость умерла несколько дней назад, 9 июня. Родные приняли решение кремировать Высочину. Траурная церемония прощания прошла при крематории в Санкт-Петербурге. Что послужило причиной смерти артистки, не сообщается.

Российскому зрителю знаменитость известна по блистательным ролям в таких популярных телесериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Побег" и других, отмечает женский журнал "Клео.ру". Смерть Веры Высочиной стала невосполнимой утратой, о которой скорбят многочисленные поклонники, коллеги и друзья знаменитости.

К слову, ранее стало известно о внезапной кончине молодого российского артиста. Знаменитости было всего 39 лет. Покойный Алексей Халецкий активно занимался творчеством – он не только успешно снимался в кинопроектах, но и выступал в роли оператора.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
По теме

На Украине грузовик с военными номерами прорвался через границу с Венгрией

Незалежные пытались проникнуть в Европу

"Стаи дронов" обрушились на российские позиции под Купянском

Враг продолжает совершенствоваться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей