Умер актер из сериала "Дети 90-х" Алексей Халецкий

Всего 39: внезапно умер известный российский артист
Фото: www.unsplash.com
Актер активно занимался творчеством

Накануне, 9 июня, стало известно о смерти популярного российского артиста Алексея Халецкого. Широкому зрителю он известен по блистательной игре в нашумевшем телесериале "Дети 90-х". Смерть знаменитости стала огромным потрясением для его многочисленных фанатов и коллег. Алексею было всего 39 лет.

Халецкий активно занимался творчеством – он не только успешно снимался в кинопроектах, но и выступал в роли оператора. Страшные новости о кончине Алексея появились в группе телесериала "Дети 90-х" в социальной сети.

До сих пор неизвестно, что послужило причиной смерти актера. В открытых источниках нет никакой информации о том, что Алексей чем-то болел. Когда состоится траурная церемония прощания с артистом, также пока не сообщается.

Стоит отметить, что телесериал "Дети 90-х", который появился на российских экранах почти 10 лет назад, получил широкий резонанс. Многие критики называли проект примитивным и недостойным внимания, другие подчеркивали, что считают его "настоящим свидетельством эпохи". Многие также заметили в проекте отсылки к легендарным кинолентам "Бригада" и "Брат".

К слову, ранее всплыла жуткая правда о смерти Жанны Фриске. Ужасающими подробностями поделился отец покойной звезды.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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