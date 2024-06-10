Карл III решил наладить отношения со внуками от принца Гарри

Карл III принял важное решение из-за онкологии
Карл III. Кадр: YouTube.com
Он полон решимости восстановить контакты с беглыми родственниками

После того, как Карлу III поставили диагноз "рак", он стал все больше задумываться об отношениях с внуками Арчи и Лилибет. По словам источников, король испытывает "глубокую печаль" из-за отсутствия общения с ними и намеревается исправить это, поскольку понимает, что может уйти из жизни в любой момент.

"Он хочет знать их и участвовать в их жизни, пока они еще достаточно молоды, чтобы иметь возможность учиться на его мудрости", – говорят осведомители.

Они утверждают, что монарх намеревается стать частью жизни детей принца Гарри и он недоволен тем, что видит их исключительно по видеозвонкам. 

Источники, близкие к 75-летнему королю, говорят, что Карл "более чем когда-либо" хочет сосредоточиться на своей семье и "наверстать упущенное время" после того, как был вынужден уменьшить вовлеченность в их дела из-за диагноза.

Сейчас Гарри и его супруга Меган живут в Калифорнии. Несмотря на заявления в прессе, король отказал своему младшему сыну во встрече, когда тот приезжал в Лондон на несколько дней, сославшись на срочные дела.

Источник: The Mirror
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