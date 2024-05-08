Кейт Миддлтон не поздравила сына принца Гарри и Меган Маркл с 5-летием

Больная Кейт Миддлтон залепила звонкую пощечину Меган Маркл: отыгралась на ребенке
Кейт Миддлтон. Фото: IMAGO/Foto: Frank Sorge/www.globallookpress.com/
Гармонией в королевском семействе и не пахнет

Британскую венценосную семью продолжают преследовать неудачи и трагедии. Своего рода отречение принца Гарри и его супруги Меган Маркл от семьи породило череду скандалов, затем Букингемский дворец столкнулся с онкозаболеванием короля Карла III, а следом и его невестки принцессы Кейт Миддлтон.

Теперь же стало известно, что все члены королевского семейства, включая тяжелобольную Кейт Миддлтон, к судьбе которой приковано повышенное внимание, залепили звонкую пощечину Меган Маркл и ее мужу принцу Гарри.

Пару дней назад, 6 мая, их союз отмечал важный праздник – сыну скандальной парочки, принцу Арчи, исполнилось пять лет. Однако ни один из венценосных родственников не удосужился публично поздравить ребенка с днем рождения. Такое нарушение устоявшихся традиций, тем более, что речь идет о маленьком принце, вызвало широкий резонанс.

Британские журналисты обратили внимание, что король Карл III, его супруга Камила, а также Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом всегда поздравляют родственников в социальных сетях и публикуют общие фотографии. Однако не на этот раз.

Стоит отметить, что отношения в королевском семействе очень далеки от гармоничных. Впрочем, по некоторым данным, заболевшая раком Кейт Миддлтон все же предпринимает некоторые усилия для того, чтобы исправить ситуацию.

Источник: The Mirror ✓ Надежный источник
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