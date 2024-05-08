Кейт Миддлтон не поздравила сына принца Гарри и Меган Маркл с 5-летием

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Британскую венценосную семью продолжают преследовать неудачи и трагедии. Своего рода отречение принца Гарри и его супруги Меган Маркл от семьи породило череду скандалов, затем Букингемский дворец столкнулся с онкозаболеванием короля Карла III, а следом и его невестки принцессы Кейт Миддлтон.
Теперь же стало известно, что все члены королевского семейства, включая тяжелобольную Кейт Миддлтон, к судьбе которой приковано повышенное внимание, залепили звонкую пощечину Меган Маркл и ее мужу принцу Гарри.
Пару дней назад, 6 мая, их союз отмечал важный праздник – сыну скандальной парочки, принцу Арчи, исполнилось пять лет. Однако ни один из венценосных родственников не удосужился публично поздравить ребенка с днем рождения. Такое нарушение устоявшихся традиций, тем более, что речь идет о маленьком принце, вызвало широкий резонанс.
Британские журналисты обратили внимание, что король Карл III, его супруга Камила, а также Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом всегда поздравляют родственников в социальных сетях и публикуют общие фотографии. Однако не на этот раз.
Стоит отметить, что отношения в королевском семействе очень далеки от гармоничных. Впрочем, по некоторым данным, заболевшая раком Кейт Миддлтон все же предпринимает некоторые усилия для того, чтобы исправить ситуацию.
Вражеские снаряды были сбиты ПВО
Позицию России обозначила Мария Захарова