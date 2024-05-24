СМИ сообщили об отмене мероприятий с Карлом III и принцем Уильямом

Объявлено об отмене мероприятий с королевской семьей на фоне трагедии
Фото: unsplash.com
Это случилось на фоне проблем с Миддлтон

Король Карл III и принц Уильям отменили все мероприятия со своим участием на ближайшие шесть недель. Такое решение было принято на фоне новостей о трагичном состоянии Кейт Миддлтон, но, как утверждает пресса, это никак не связано с болезнями принцессы или монарха.

Карл III, руководствуясь конституционным запретом на вмешательство в выборы, не будет принимать участие в любых публичных событиях из-за предстоящих досрочных парламентских выборов. Хоть его должность является церемониальной, а не исполнительной, он намерен поддержать действующую власть в стране.

В теории король мог вмешаться в процедуру роспуска парламента, когда к нему за этим обратился премьер Риши Сунак. Однако подобный прецедент происходил только около 200 лет назад, и если бы Карл решился на это, то его бы обвинили в политическом вмешательстве недемократического характера. 

Для монарха эти выборы станут первыми в стране с тех пор, как он взошел на престол. 

Ранее в СМИ появились новости, что Кейт Миддлтон стало хуже на фоне лечения онкологии. Врачи заявили, что у него могли начать выпадать волосы, случилась потеря веса и появились поражения костного мозга и кишечника из-за химии.

Источник: Ashard Al-Awast
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