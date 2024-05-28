Карл III заменил Миддлтон в официальных мероприятиях на принцессу Беатрис

Принцессе нашли замену

Проблемы со здоровьем Кейт Миддлтон будут долгими. Об этом говорит график принцессы, который пуст до конца этого года как минимум. На этом фоне король Карл III, который также проходит борьбу с онкологией, принял важное решение – он заменил на всех событиях супругу принца Уильяма на принцессу Беатрис.

Сейчас у членов королевской семьи очень напряженный график. Король был вынужден сократить свое публичное присутствие из-за лечения от рака, поэтому многие обязанности легли на плечи Уильяма, который старается также уделять внимание и Кейт во время лечения. Поэтому было принято решение задействовать других родственников.

Беатрис является племянницей Карла и дочерью принца Эндрю. С ним перестали считаться в семье после череды сексуальных скандалов.

Что сейчас происходит с Миддлтон – неизвестно. По слухам, она крайне тяжело переносит химиотерапию, хотя перед родственниками старается держать лицо. Изначально поговаривали, что принцесса может вернуться к своим обязанностям уже осенью, но вскоре источники сообщили, что все отодвинули до конца года.

Впрочем, в ближайшее время королевская семья не будет участвовать в мероприятиях вообще из-за предстоящих парламентских выборов в стране.