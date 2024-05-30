Общественник Манукян объяснил, почему Урганта и Познера ждет провал на Западе

Звездам не на что рассчитывать

Известные события зимы 2022-го года принесли серьезные изменения в жизни многих людей. Некоторые акулы отечественного шоу-бизнеса повели себя неоднозначно, за что до сих пор расплачиваются. Среди таких деятелей – шоумен Иван Ургант и телеведущий Владимир Познер. Оба в последнее время практически не появляются на российских экранах. О судьбе опальных звезд высказался общественный деятель Вадим Манукян.



Как известно, сейчас знаменитости стараются восполнить потерю российской аудитории за счет заграницы. Шоумены отправились в большой гастрольной тур по Европе. Однако там их ждет провал и жестокое разочарование. По крайней мере, в этом уверен Вадим Манукян.

Общественный деятель объяснил, по какой причине Ивану Урганту и Владимиру Познеру не стоит рассчитывать на устройство счастливой жизни на Западе. Все дело в том, что несмотря на политическую позицию, их, в первую очередь, будут оценивать по самому факту наличия российского паспорта. В последнее время в некоторых западных странах это является чуть ли не "преступлением". Неважно, с какими заявлениями будут выступать артисты – главное, что они русские и этого достаточно для негативного к ним отношения.

"Им всегда будут припоминать работу на федеральном канале в России и тех, кого они приглашали на свои интервью", – добавил Манукян.

К слову, ранее Ивана Урганта и Владимира Познера предупредил о серьезных проблемах известный российский продюсер Сергей Дворцов.